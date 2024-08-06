В Приморском крае дамба не выдержала потока воды во время паводка

В Приморском крае во время паводка прорвало дамбу. Жителей эвакуируют из-за опасности подтопления. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

ЧП произошло в микрорайоне Мясокомбината в городе Дальнереченск. В настоящее время поток воды пока слабый, пострадавших нет.

На место отправились 22 спасателя, пять плавсредств, семь единиц техники. Администрация Дальнереченска проводит эвакуацию. Жителям предлагают остановиться в пункте временного размещения в школе.

По прогнозам, вода будет прибывать еще в течение одного-двух дней. Проводится подомовой обход граждан. Тем временем, специалисты МЧС продолжают откачку воды из низменных участков и оказывают адресную помощь населению.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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