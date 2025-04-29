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Вторник, 29 апреля 2025, 15:12 мск

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В Магаданской области задержали отца и сына за госизмену

В Магаданской области отца и сына обвинили в государственной измене. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По данным правоохранителей, 36-летний мужчина, отбывавший срок в колонии, с февраля 2022 года собирал персональные данные осужденных, отправлявшихся в зону спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Затем он передавал информацию своему отцу, а тот – украинским спецслужбам.

Кроме того, фигурант склонял осужденных, отправляющихся в зону СВО, к добровольной сдаче в плен вооруженным силам Украины.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Магадан, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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