В Японии четырех китов выбросило на берег из-за цунами после землетрясения на Камчатке

В Японии четыре кита оказались на берегу из-за цунами, причиной которого стало сильное землетрясение на Камчатке. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Выброшенных китов обнаружил житель города Татеяма префектуры Тиба. Он вышел утром на пляж Хейсаура, чтобы проверить высоту волн перед серфингом, и заметил на берегу в общей сложности четырех китов.

«Я и раньше видел кита, выброшенного на берег, но впервые вижу четырех», – отметил мужчина.

В Тихом океане вблизи Камчатки сегодня произошло сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам составила 8.7. Угроза цунами была объявлена как на Камчатке, так и по всем Курилам.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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