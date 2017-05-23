Экс-жена Потанина потребовала от него почти триллион рублей / В качестве компенсации за дивиденды с акций «Норникеля» и «Полюса золота»

Публикации за 23.05.17

Экс-супруга бизнесмена Владимира Потанина Наталия подала к нему новый иск на 849,2 млрд рублей, пишет журнал Forbes со ссылкой на копию искового заявления, которая появилась в распоряжении редакции.

Наталия Потанина якобы потребовала признать общей собственностью акции ряда иностранных компаний и взыскать компенсацию за дивиденды с акций «Норильского никеля» и компании «Полюс золото».

Потанины состояли в браке с 1983 по 2014 год. После развода Наталия получила 380 миллионов рублей и три земельных участка в Подмосковье. В марте 2017 года она подала иск с требованием более 215 млрд рублей за акции «КМ Инвест». Также она не один раз подавала иски, чтобы разделить акции «Норильского никеля» и «Интеррос Интернешнл».

Москва, Иван Гридин

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