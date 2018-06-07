Россиян предупредили об ускорении инфляции из-за новых мер кабмина. Каких – тайна

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила кратковременное ускорение инфляции в стране выше 4%. К такому развитию ситуации, по ее словам, могут привести «новые меры правительства», обсуждаемые сейчас в кабмине. Об этом руководитель ЦБ заявила на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Как сообщила Набиуллина, в Центробанке сейчас рассматриваются «возможные инфляционные последствия новых мер политики правительства». Она не исключила, что «в отдельных случаях возможно кратковременное ускорение инфляции (несколько выше 4%) (здесь и далее цитаты по РИА «Новости»)». Глава ЦБ при этом указала, что «не всегда разумно пытаться этого избежать, чтобы не наносить вред экономическому росту», однако она пообещала, что «если эти отклонения и будут, они не будут носить масштабного характера и будут краткосрочными». Набиуллина предпочла не уточнять, какие именно меры кабмина могут ускорить рост цен в РФ, но заверила, что ЦБ «в любом случае справится с инфляционными последствиями этих мер».

Глава Банка России также заявила, что без изменения структуры экономики и при низкой безработице ВВП России в среднесрочной перспективе будет расти на 1,5-2% в год.

Кроме того, Набиуллина высказала мнение, что финансовая система РФ в настоящий момент устойчивее, чем 10 лет назад и чем 4 года назад.

Ранее в Банке России заявили, что инфляционные ожидания жителей России в мае текущего года выросли до 8,6% с 7,8% в апреле. Регулятор связал рост инфляционных ожиданий с увеличением волатильности курса рубля и резким подорожанием бензина.

По данным Росстата, в мае инфляция в годовом выражении осталась на уровне 2,4%. Ранее в ЦБ заявляли о существенных рисках того, что инфляция достигнет целевого показателя в 4% раньше, чем это предполагалось.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин предупредил депутатов Госдумы, что министерство работает над блоком непопулярных решений, но подробностей министр не рассказал. Такое заявление прозвучало на заседании внутрифракционной группы фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента.

Ранее сообщалось, что в кабмине РФ обсуждают меры, которые принесут в федеральный бюджет необходимые 8 трлн рублей для выполнения нового майского указал президента РФ Владимира Путина. В их числе – размещение облигаций федерального займа, налоговый маневр в нефтяной отрасли, повышение пенсионного возраста и рост налоговой нагрузки. По данным СМИ, власти вернулись к обсуждению повышения налога на добавленную стоимость. Речь идет о росте НДС с 18% до 20%, что позволит казне получить около 2 трлн рублей за шесть лет. Однако рост налога напрямую ударит по карманам россиян. Бизнес, узнав об увеличении налоговой нагрузки, тут же поднимет цены. Впрочем, окончательное решение властями все еще не принято, в правительстве идут ожесточенные дискуссии.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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