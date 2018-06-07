В правительстве РФ готовятся принимать непопулярные решения

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предупредил депутатов Госдумы, что министерство работает над блоком непопулярных решений. Однако подробностей министр не рассказал.

«Но был настораживающий один момент, когда сказали, что Министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений, – депутат Татьяна Цыбизова, – Это было озвучено. Каждый подумал о своем, кто-то о повышении пенсионного возраста, кто-то о возможных налоговых изменениях».

Заявление Орешкина прозвучало на заседании внутрифракционной группы фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента, передает РИА «Новости». При этом конкретные сроки принятия решений и их направление министр не уточнил.

В ходе заседания обсуждались самые актуальные темы, в частности, повышение пенсионного возраста, поддержка малого и среднего бизнеса, вопросы самозанятых работников и гранты начинающим предпринимателям.

В конце мая Максим Орешкин выразил опасения по поводу замедления роста российской экономики. «Если ничего не делать, и в условиях таких ограничений есть риск, что у нас рост может вообще опуститься ближе даже к 1% в такой ситуации», – заявил министр на Петербургском экономическом форуме.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.06.18

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