Госдуме предложили пополнить бюджет РФ невостребованными вкладами

Депутаты Госдумы занялись изучением предложения о передаче в российский бюджет из банков невостребованные вклады. По предварительным оценкам экспертов, объем «зависших» средств на счетах «спящих» клиентов в финансово-кредитных организациях оценивается в миллиарды рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Депутаты изучают предложения передать невостребованные вклады в бюджет. Также данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды. Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», – приводит РИА «Новости» слова Аксакова.

По словам народного избранника, остается ряд дискуссионных вопросов, например, создавать ли специальный государственный фонд для аккумулирования данных средств. «Вполне возможно, что потребуется аккумуляция всего этого на счетах, затем принятие решение, что с этим делать. Это миллиарды рублей», – отметил депутат.

Он также рассказал, что на сегодняшний день существуют оформленные предложения, а также расчеты. Аксаков также уточнил, что данная тема будет проработана в следующем году, так как в текущем необходимо завершить работу над накопленными вопросами.

Москва, Иван Гридин

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