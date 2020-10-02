Заболевший коронавирусом Трамп обрушил нефть и рубль

Рубль резко падает по отношению к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже на фоне новостей о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом. Евро снова стал дороже 92 рублей, а доллар приближается к отметке 78,6 рубля. Также падают российский рынок акций и мировые фондовые индексы. Сообщение о болезни Трампа ударило и по нефтяному рынку. Нефть сорта Brent подешевела более чем на 4,5%, опустившись ниже $39 за баррель.

По состоянию на 13:34 мск, единая европейская валюта торгуется на уровне 92,06 рубля, прибавив 1,20 рубля. Доллар к этому времени подорожал на 1,21 рубля, до 78,57 рубля.

На 13:18 мск индекс Мосбиржи опустился 1,96%, до 2833,18 пункта, индекс РТС – на 3,31%, до 1135,59 пункта.

Стоимость декабрьский фьючерсов на североморскую смесь Brent на Лондонской бирже ICE на 11:21 мск падала до $38,99 за баррель. Цена американской легкой нефти WTI с поставкой в ноябре снижалась на 4,85%, до $36,85 за баррель.

По оценке руководителя отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Saxo Bank Оле Хансена, «сегодня рынок будет нервничать». «Непосредственным результатом (сообщений о болезни Трампа – прим. ред.) стало бегство инвесторов в безопасные места: спрос вырос на доллар, золото и облигации, в то время как рынках акции, нефти и меди идут распродажи», – сказал эксперт в комментарии Bloomberg.

По данным агентства, спотовые цены на сырье уже упали примерно на 4% с пика в начале сентября на фоне роста числа случаев заболевания Covid-19 по всему миру. Заражение Трампа «усилило неопределенность в отношении президентских выборов в США», которые состоятся 3 ноября, отмечает Bloomberg.

Ранее стало известно, что Трамп и его жена Меланья подхватили коронавирус и ушли на самоизоляцию. Врач президента сообщил, что тот чувствует себя хорошо. В Белом доме отметили, что Трамп продолжает работать по обновленному графику.

Москва, Наталья Петрова

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