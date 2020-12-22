Нацвалюта России усилила падение: евро взял планку в 92 рубля

Курс евро в начале торгов на Московской бирже поднялся выше 92 рублей – это максимальное значение с 9 ноября, свидетельствуют данные торговой сессии. Доллар торгуется на отметке 75,4 рубля.

По состоянию на 10:22 мск, единая европейская валюта подорожала до 92,22 рубля, прибавив 69 копеек. Курс доллара США к этому времени вырос до 74,44 рубля (+64 копейки).

Ведущие мировые валюты значительно дорожают второй день подряд относительно российского рубля на фоне снижения мировых цен на нефть. Напомним, евро накануне преодолел планку в 91 рубля, а «американец» поднялся выше 75 рублей. Стоимость февральских фьючерсов на североевропейскую смесь Brent на Лондонской бирже ICE к 10:43 мск упала на 1,8% до $49,97 за баррель. Цена легкой американской нефти WTI снизилась на 2% до $46,98 за баррель. Падение нефтяных цен вызвали новости из Великобритании о выявлении нового, более заразного штамма коронавируса, из-за чего почти 30 стран, в том числе России, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.12.20

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