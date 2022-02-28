ЦБ решил сегодня не открывать торги на фондовом рынке Мосбиржи

Центробанк России решил не открывать в понедельник, 28 января, торги на Московской бирже, сообщает пресс-служба регулятора.

«В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не открывать сегодня на Московской бирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ», – говорится в заявлении ЦБ.

Режим работы Мосбиржи 1 марта в Центробанке обещали объявить в тот же день на официальном сайте регулятора до 9:00 мск.

Как сообщал «Новый День», сегодня валютный рынок вновь обвалился на фоне усиления западных санкций протии России. Евро поднимался выше 110 рублей, доллар – выше 100 рублей – это новые исторические максимумы.

По состоянию на 14:11 мск, курс евро составляет 108,18 рубля, что на 15,18 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов, курс доллара – 97,59 рубля (+14,59 рубля).

С 1 марта Центробанка повышает официальный курс доллара до 93,56 рубля, курс евро – до 104,48 рубля.

Напомним, в понедельник Банк России поднял ключевую ставку до 20% годовых. По мнению регулятора, это «позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».

Москва, Наталья Петрова

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