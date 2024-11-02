российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 2 ноября 2024, 19:51 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках превысила 20%

В третьей декаде октября средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, достигла рекордного значения за два года, превысив уровень в 20%. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Как уточняется средняя ставка увеличилась до 20,17%. Это максимальный уровень с первой декады марта 2022 года, когда был зафиксирован рекордно высокий уровень средней ставки за всю историю измерений – 20,51%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Центробанк утвердил список системно значимых банков / В Центробанке объяснили, почему падает курс рубля / Советник Набиуллиной покинула Банк России / Набиуллина предупредила о сильных изменениях ключевой ставки / Политика «удушения»: в Госдуме снова заговорили о необходимости подчинить Банк России государству / «Мы стоим перед выбором…» Депутат Госдумы сравнил повышение ключевой ставки с введением антироссийских санкций / В Совфеде негативно оценили повышение ставки ЦБ / Банк России усиливает давление на отечественную экономику

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,