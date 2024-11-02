Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках превысила 20%

В третьей декаде октября средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, достигла рекордного значения за два года, превысив уровень в 20%. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Как уточняется средняя ставка увеличилась до 20,17%. Это максимальный уровень с первой декады марта 2022 года, когда был зафиксирован рекордно высокий уровень средней ставки за всю историю измерений – 20,51%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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