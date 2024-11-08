Золотой резерв России вырос до рекорда

Резервы России в монетарном золоте по итогам октября достигли рекордного уровня в $207,7 млрд, а их доля в международных активах увеличилась до 32,9%. Об этом свидетельствуют данные из материалов, опубликованных на сайте Банка России.
Согласно статистике регулятора, резервы в золоте выросли за октябрь почти на 4%, в результате чего был обновлен рекорд, установленный месяцем ранее на уровне $199,8 млрд.
Сегодня регулятор также сообщил, что международные резервы России снизились за октябрь почти на $2 млрд до $631,6 млрд.
Напомним, почти $300 млрд резервных активов «заморожены» западными государствами в рамках антироссийских санкций.
Москва, Анастасия Смирнова
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