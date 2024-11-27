ЦБ РФ временно отказался от покупки валюты на внутреннем рынке

Банк России принял решение с 28 ноября до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. «Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», – говорится в сообщении Центробанка.

При этом, как отмечается, Банк России продолжит проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году, в объеме 8,40 млрд рублей в день.

Предполагается, что решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила, будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках.

«Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года», – пояснил Банк России.

Отметим, что это решение принято на фоне рекордного ослабления курса российской нацвалюты. На рынке Forex курс доллара сегодня поднимался до 114 рублей, евро – превышал 120 рублей. На московской бирже курс китайского юаня дорожал до 15 рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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