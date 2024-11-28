Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума

В России все меньше встречается фальшивых американских долларов, при этом число подделок других валют растет. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

В третьем квартале в стране было выявлено 165 фальшивых долларовых купюр – это стало новым историческим минимумом. Предыдущий минимум был зафиксирован в первом квартале 2023 года на уровне 170 штук, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные регулятора.

За последний год число поддельных долларов в стране сократилось в 2,6 раза. В среднем за последние десять лет ежегодно выявляли около 600 фальшивых купюр.

Фальшивомонетчики переключились на денежные единицы других стран. Треть в объеме поддельных иностранных банкнот составляют евро.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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