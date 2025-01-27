Мировые цены на нефть ускорили снижение до 1,7-2%. По состоянию на 19:34 мск, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,7% –, до $76,23 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 2% до $73,17, передает «Прайм» со ссылкой на данные бирж.

Аналитики обращают внимание, что активные продажи нефти произошли на фоне отказа инвесторов от рискованных вложений.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости снижения мировых цен на энергоресурсы.

Стоит отметить, что в первой декаде января котировки «черного золота» марки Brent впервые с начала октября 2024 года выросли выше $80 за баррель.

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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