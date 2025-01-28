Мировые цены на нефть стабилизировались на пониженном уровне

Мировые цены на нефть незначительно повышаются на фоне новостей из Ливии, власти которой заверили о сохранении экспортных поставок, несмотря на протесты в портах страны.

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent выросли на 12 центов (0,16%) до $77,20 за баррель. Контракты на американское «черное золото» марки WTI выросли на 8 центов (0,11%) до $73,25, передает Reuters.

Накануне стоимость нефти опустилась на самый низкий уровень с начала января.

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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