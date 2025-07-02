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Среда, 2 июля 2025, 16:59 мск

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Бензин Аи-95 стал дороже 70 тысяч рублей за тонну

Биржевая стоимость бензина Аи-95 превысила 70 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России.

В частности, сегодня цены выросли на 1,73% – до 70 152 рублей за тонну.

В последний раз цена на этот товар поднималась выше 70 тысяч рублей за тонну в сентябре 2024 года, уточняет «Прайм».

Бензин марки Аи-92 также подорожал – до 64 802 рублей за тонну, прибавив в стоимости 1,2%.

Стоит отметить, что в июне обе марки бензина на бирже подрожали почти 12%.

В то же время дизельное топливо сегодня подешевело на 0,66% – до 56 504 рублей за тонну.

Ранее в Минэнерго заявляли о стабильной ситуации на топливном рынке. В ведомстве заверяли, что не ожидают резкого роста стоимости автомобильного топлива.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика, Рост цен на бензин,