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Пятница, 4 июля 2025, 18:38 мск

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Бензин Аи-95 за неделю подорожал на бирже еще почти на 5%

Биржевая стоимость бензина в России вновь увеличилась. За неделю марка Аи-92 подорожала за текущую неделю на 1,94%, цена на Аи-95 подскочила на 4,84%. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Петербургской бирже.

Аи-92 поднялся в стоимости до 65 089 рублей за тонну, Аи-95 – до 71 042 рублей за тонну, уточняет «Прайм».

В то еж время тонна летнего дизельного топлива по итогам торгов в пятницу подорожала на 0,14% – до 56 099 рублей.

Ранее в Минэнерго России заявляли, что не ожидают резкого роста стоимости автомобильного топлива. Биржевые цены на бензин в России оказалась на максимальных значениях с начала текущего года, поднявшись за июнь почти на 12%.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика, Рост цен на бензин,