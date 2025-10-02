российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 октября 2025, 19:02 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Объем золотовалютных резервов России обновил исторический рекорд

Фото: pixabay

Объем международных резервов России увеличился до $713,3 млрд, что является максимальным уровнем в современной истории.

Как сообщил Банк России, за неделю с 19 по 26 сентября резервы увеличились на $0,7 млрд. Это произошло в основном из-за положительной переоценки, уточнил регулятор.

Стоит отметить, что Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Как сообщал ранее «Новый День», внешний долг России по итогам первых шести месяцев текущего года увеличился на $31 млрд (+10,7%) до $320,8 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / ЦБ РФ

Официальный курс доллара опустился ниже 82 рублей, евро – дешевле 96 / Официальный курс евро стал ниже 97 рублей / Внешний долг России за полгода увеличился на 10,7% / Банк России сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж / Официальный курс евро упал ниже 98 рублей / Международные резервы России установили новый исторический рекорд / Российские банкноты оказались лучшими по уровню защиты / Российские банки в августе сократили чистую прибыль почти в два раза

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,