Объем золотовалютных резервов России обновил исторический рекорд

Объем международных резервов России увеличился до $713,3 млрд, что является максимальным уровнем в современной истории.

Как сообщил Банк России, за неделю с 19 по 26 сентября резервы увеличились на $0,7 млрд. Это произошло в основном из-за положительной переоценки, уточнил регулятор.

Стоит отметить, что Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Как сообщал ранее «Новый День», внешний долг России по итогам первых шести месяцев текущего года увеличился на $31 млрд (+10,7%) до $320,8 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

