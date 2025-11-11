Турецкие банки усилили контроль и ограничили операции с Россией

Банки Турции усилили внутренние проверки и ограничили связанные с Россией операции во избежание вторичных санкций. Это привело к серьезным препятствиям для бизнеса, туризма и частных переводов между странами. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в государственном финансовом секторе Турции.

Ранее сообщалось, что турецкие банки могут оказаться под усиленным вниманием со стороны Евросоюза после введения нового, 19-м пакета антироссийских санкций. Анкара фиксирует косвенные сигналы из Брюсселя, указывающие на планы усилить контроль над финансовыми транзакциями.

«После включения ряда турецких компаний в санкционные списки банки начали усиливать внутренние проверки и ограничивать операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций, – заявил источник агентства. – Это создает новые барьеры для бизнеса, туризма и частных переводов между странами, которые до недавнего времени оставались относительно устойчивыми каналами взаимодействия».

На фоне ужесточения западных рестрикций турецкие банки сталкиваются с трудностями как при переводах средств в Россию, так и при открытии счетов для граждан России. Представители финансового сектора указывают, что операции фактически заблокированы, а сроки решения проблемы неизвестны.

«К сожалению, переводы не осуществляются, и мы не можем открывать счета для российских граждан. Причина – санкции», – сообщил сотрудник одного из частных банков Анкары. По его словам, ситуация длится уже некоторое время и «создает серьезные проблемы как для клиентов, так и для самого банка».

Анкара, Наталья Петрова

