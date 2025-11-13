Международные резервы снизились еще на $6 млрд

Объем международных резервов продолжает снижение от рекордных значений, достигнутых в октябре. Как следует из данных Банка России, к 7 ноября за неделю сумма накоплений снизилась еще на $6 млрд – до $719,8 млрд.

Регулятор пояснил, что сокращение произошло в основном из-за отрицательной переоценки.

По данным на 17 октября, объем резервов оценивался в рекордную в современной истории сумму $742,4 млрд, после чего началось сокращение.

Стоит отметить, что Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

