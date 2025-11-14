Внешний долг России с начала года увеличился почти на $15 млрд

По итогам девяти месяцев текущего года внешний долг России увеличился почти на $15 млрд и достиг отметки $305,0 млрд. Об этом свидетельствуют оценочные данные Центробанка РФ.

«Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля», – пояснил регулятор.

Из опубликованной статистики следует, что больше всего с начала текущего года нарастили внешний долг Центральный банк и банковский сектор – почти $12 млрд, органы власти – $4 млрд. При остальные сектора экономики снизили задолженность примерно на $1 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

