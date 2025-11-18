«Мы где-то перегнули эту палку»: Набиуллина о росте числа жалоб на блокировку счетов

Центробанк РФ зафиксировал резкий рост жалоб на необоснованную блокировку счетов. При этом число обращений по фактам мошенничества упали. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали. Серьезно упали. Надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства», – сказала Набиуллина на конференции Банка России «Фокус на клиента».

Ранее в Росфинмониторинге назвали операции, из-за которых могут заблокировать счет. Чаще всего ограничительные меры связаны с нетипичным поведением клиентов, в том числе со слишком частыми переводами.

Кроме того, счет может быть заблокирован из-за переводов сумм, несоразмерных официальному доходу. В таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента пояснить характер проводимых операций.

Москва, Зоя Осколкова

