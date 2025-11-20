Международные резервы России за неделю увеличились почти на $14 млрд

Объем международных резервов России за неделю увеличился на $14,3 млрд. Такие данные по состоянию на 14 ноября опубликовал сегодня Банк России.

Регулятор уточнил, что общий объем резервов вырос до $734,1 млрд – в основном из-за положительной переоценки.

Напомним, по данным на 17 октября, объем резервов оценивался в рекордную в современной истории сумму $742,4 млрд, после чего началось сокращение.

Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

