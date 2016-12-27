Путин: ежегодный ущерб от плохой экологии в России – 15% ВВП (ФОТО) / Умирает до 8 млн человек

Публикации за 27.12.16

Ежегодный экономический ущерб от плохой экологии наносит ущерб в размере от 6 до 15% ВВП. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по экологии, передает пресс-служба Кремля. «Ежегодный экологический ущерб доходит ежегодно до 6% ВВП, а с учетом последствий для людей – и 15% ВВП», – сказал он.

В ходе выступления Владимир Путин также вспомнил слова академика Вернадского, который еще в начале прошлого века предостерегал, что людям предстоит взять на себя ответственность за прогресс и нагрузку на природу. «И такое время наступило, человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать на прочность природу», – сказал глава государства, добавив, что нерачительное, бездумное использование ресурсов отражается и на самих людях.

По словам Владимира Путина, из-за загрязнения воздуха ежегодно умирает 7-8 млн людей, отметив, что эти тревожные цифры напрямую касаются и России. Ранее Путин заявил о необходимости сократить вредные выбросы вдвое.

Москва, Иван Гридин

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