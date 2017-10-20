Плохая экология убивает в три раза больше людей, чем СПИД, туберкулез и малярия

Более 40 исследователей из международных и неправительственных организаций при финансировании ООН, Евросоюза и США подготовили доклад о последствиях загрязнения окружающей среды. По данным ученых, плохая экологическая ситуация является причиной каждой шестой преждевременной смерти в мире. В целом ущерб от вредных выбросов в атмосферу, почву и воду оценивается в 4,6 трлн долларов в год.

В 2015 году от заболеваний, причиной которых стало загрязнение окружающей среды, умерли 9 млн человек, говорится в докладе. Эта цифра втрое больше, чем показатели смертности от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых и в 15 раз больше, чем в результате войн и других форм насилия, передает DW со ссылкой на научное задние The Lancet.

Наиболее опасным для здоровья считается загрязнение атмосферы, приводящее к болезням сердца, сосудов и легких. Недостаток чистого воздуха стал причиной смерти 6,5 млн человек. Примечательно, что речь идет не только о воздухе на улице, который отравляют промышленные или автомобильные газы, но и о воздухе в помещениях, где концентрируются ядовитые вещества, возникающие в результате сгорания дерева или угля при отоплении или приготовлении еды.

Недостаток чистой воды стал причиной смерти 1,8 млн человек, а отравляющие вещества на рабочем месте – 800 тысяч человек. Большинство случаев преждевременной смерти из-за загрязненной окружающей среды фиксируется в развивающихся странах. Так в Китае, Индии, Пакистане и Кении из-за плохой экологической обстановки умирает каждый четвертый.

Эксперты также оценили потери государств от загрязнения природы. В докладе отмечается, что общий ежегодный ущерб составляет 4,6 трлн долларов в год, что эквивалентно 6% ВВП всего мира.

Октябрь 20, Зоя Осколкова

Октябрь 20. Другие новости 20.10.17

В Москве 4-летняя девочка умерла после операции в стоматологической клинике. / «Боярышник» опять оказался в России под запретом. / В Екатеринбурге закрыли школу из-за туберкулеза. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»