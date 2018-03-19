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Понедельник, 19 марта 2018, 11:46 мск

Здоровье

Российские ученые разработали вакцину от наркомании

Сотрудники Национального научного центра (ННЦ) наркологии работают над вакциной, которая блокирует формирование зависимости от опиатов. Препарат показал эффективность при опытах на животных. Ученые полагают, что вакцину можно было бы использовать в качестве превентивной меры, например, среди школьников.

Подобные исследования проводят специалисты и в других странах. Например, американцы, чтобы получить защитные антитела, производные морфина соединяют с белком. Однако российские законы запрещают использовать в составе вакцины наркотические вещества, пишут «Известия».

Российские ученые создают гибридные молекулы наркотика и белка, вкалывают животным и получают первичные антитела, которые вкладывают другим животным и получают вторичные антитела. Главная цель – связать наркотик в кровяном русле. Затем защитная система организма обучается распознавать вредные вещества и вырабатывает уже собственные антитела, поясняются эксперты.

Вакцина действует в течение года, затем прививку нужно ставить еще раз. Препарат помогает блокировать возникновение зависимости от морфина, героина, метадона, а также кодеинсодержащих веществ.

Ученые считают, что вакцину можно применять в качестве профилактики наркозависимости среди подростков. Прививки можно делать, начиная с возраста 12-13 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается более 48 млн наркоманов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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