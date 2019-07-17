Greenpeace опубликовал рейтинг загрязнения воздуха в городах России

Greenpeace обработал данные со спутников проекта Tropomi с июня 2018 года по май 2019 года и составил на их основе рейтинг крупных городов России с сильным загрязнением воздуха диоксидом азота.

Верхние строчки рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург, где загрязнение обусловлено большим количеством автомобильного транспорта. На третьей строке разместился Челябинск, за ним следуют Новосибирск и Красноярск.

Рейтинг городов по загрязнению воздуха диоксидом азота (NO2)

1 Москва (0.78)

2 Санкт-Петербург (0.38)

3 Челябинск (0.38)

4 Новосибирск (0.35)

5 Красноярск (0.31)

6 Екатеринбург (0.24)

7 Нижний Новгород (0.23)

8 Уфа (0.22)

9 Казань (0.19)

10 Омск (0.19)

11 Ростов-на-Дону (0.18)

12 Самара (0.18)

13 Воронеж (0.18)

14 Пермь (0.17)

15 Волгоград (0.12)

На основе данных со спутников проекта Tropomi с июня 2018 года по май 2019 года. Усреднению подвергались максимумы в радиусе 18 км от городских центров. Результаты даны в единицах Добсона.

Диоксид азота (NO2) – опасный токсичный газ, который вызывает респираторные симптомы и заболевания лёгких при остром воздействии и увеличивает риск хронических заболеваний при длительном воздействии.

Присутствие диоксида азота в атмосфере приводит к образованию мелкодисперсных взвешенных частиц (PM2,5) и озона, двух наиболее важных переносимых по воздуху загрязнителей с точки зрения ущерба здоровью населения во всем мире. Долгосрочное воздействие диоксида азота связано с повышением уровня смертности во всем мире.

«Зеленые» считают, что власти должны публиковать спутниковые данные об уровне загрязнения воздуха в режиме онлайн и принимать на их основе меры по решению проблемы. Российское отделение Greenpeace добивается этих шагов от Роспотребнадзора.

Российское отделение Greenpeace выступает за введение в крупных городах зон с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса (например, «Евро-3» и ниже). Этот призыв был поддержан президентским Советом по правам человека, а также администрациями Москвы и Санкт-Петербурга.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.07.19

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