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Понедельник, 23 декабря 2019, 14:00 мск

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Вегетарианцы страдают более тяжелым похмельем

Группа исследователей из Нидерландов решили выяснить, как переносят похмелье веганы и вегетарианцы в сравнении с мясоедами. Ученые оценивали состояние людей в возрасте от 18 до 30 лет наутро после крепких возлияний. Выяснилось, что вегетарианцы переживают похмелье значительно тяжелее добровольцев, относительно регулярно употреблявших в пищу животные белки.

По мнению ученых, с большой вероятностью причина кроется именно в рационе питания. Те, кто употребляют в пищу белки животного происхождения, получают больше цинка и витамина В3, которые, как считается, позволяют организму эффективнее разлагать алкоголь и избавлять от токсичных продуктов его распада, в частности, ацетальдегид. Именно это соединение вызывает тошноту, головную боль, общее недомогание, передает Metro.co.uk.

Важно помнить, что гарантированный способ избежать похмелья – не употреблять алкоголь вовсе.

Амстердам, Иван Гридин

Амстердам. Другие новости 23.12.19

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