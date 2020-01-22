Ученые назвали главную причину внезапного сердечного приступа

Основной причиной внезапного сердечного приступа является загрязнение атмосферного воздуха, считают ученые Йельского университета в США. Причина тому – воздействие на организм ультрамелких частиц, сообщает MedicalXpress.

Исследователи провели анализ данных о нефатальных случаях инфаркта миокарда. Исследование охватило 5898 пациентов из немецкого Аугсбурга. Эксперты сопоставили показатели загрязненности воздуха в зависимости от времени суток, дня недели, атмосферных явлений с количеством приступов.

В итоге им удалось выяснить, ультрамелкие частицы, попадая в организм при дыхании, вызывают сбои в работе сердца, так как без труда попадают с кровотоком в клетки миокарда. К ультрамелким ученые относят частицы размером до 100 нанометров. Основным их источником являются автомобильные выхлопные газы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.01.20

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