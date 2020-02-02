Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Последние данные о заболеваемости коронавирусом – по информации медиков, болезнь убила уже 305 человек, более 14.300 человек заражены.

Как сообщает CNN, в субботу на Филиппинах умер 44-летний китаец, который прилетел из Ухани в январе. Это первая подтвержденная смерть от коронавируса за пределами Китая.

Известно, что с китайцем путешествовала 38-летняя женщина. Оба они были госпитализированы в больницу в Маниле, после того, как почувствовали недомогание.

Правительство Филлипин решает вопрос с китайским посольством о том, как поступить с останками погибшего.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 01.02.20

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