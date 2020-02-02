Прибывающих в Приморье китайцев поместят в карантинные пункты

В Приморском крае откроются карантинные пункты для граждан Китая, сообщил глава региона Олег Кожемяко по итогам заседания краевой комиссии по ЧС 2 февраля.

По словам губернатора, специальные изоляционные зоны, оборудованные всем необходимым для временного проживания людей, будут созданы в Артеме, а также Хасанском, Октябрьском и Пограничном районах. В них въезжающие в Россию граждане Китая, имеющие вид на жительство в РФ, будут находиться на двухнедельном карантине.

Как информировал «Новый День», накануне в Приморье началась эвакуация россиян из КНР из-за угрозы коронавируса через автомобильные пункты пропуска. По данным региональных властей, всего на открытую «горячую линию» сообщили о желании срочно вернуться в Россию более 100 россиян. В субботу, 1 февраля, через пункты пропуска Краскино, Полтавка и Пограничный на родину вернулись 58 человек. Все остальные пересекут границу в ближайшие дни, рассказал глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков. Все прибывшие прошли медосмотр, у них взяты смывы с носоглотки для проверки.

По последним данным, жервами нового типа коронавируса, вызывающего пневмонию, в Китае стали 304 человека, заражены 14380 человек, 2110 из них находятся в тяжелом состоянии. Подавлящее большинство умерших – 294 человека – зарегистрировано в провинции Хубэй, где изначально появился коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся почти 140 тыс. человек, контактировавших с инфицированными.

Сегодня стало известно о первом смертельном случае от коронавируса за пределами Китая. На Филиппинах скончался 44-летний мужчина, прибывший из города Ухань, где находится эпицентр заражения коронавирусом.

В России выявлены двое больных коронавирусом. Оба – граждане Китая. Заболевшие находятся в Забайкалье и Тюмени.

Напомним, Россия 30 января закрыла границу на Дальнем Востоке из-за распространения коронавируса. С 1 февраля приоставлено регулярное авиасоощение с КНР за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Вылеты будут производиться из отдельного терминала в Шереметьево. Отныне российские авиаперевозчики могут осуществлять в Китай и обратно только чартерные рейсы.

Со 2 февраля, согласно распоряжению правительства РФ, приостанавливаются въезд китайских граждан в Россию в рамках групповых безвизовых туристических поездок, а также приостанавливается выдача рабочих виз в Россию для граждан КНР.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 02.02.20

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