В Ухане для больных коронавирусом строят еще три больницы

В Ухане построят еще три больницы, чтобы справиться с наплывом зараженных новым коронавирусом.

Как сообщает газета Changjiang Daily, нового медучреждения на тысячу коек, которую возвели в городе за 10 минувших дней, не хватает для того, чтобы обеспечить медпомощью все нуждающихся. Поэтому принято решение построить еще три новых полевых больницы. На этот раз ничего на пустыре возводить не станут – под лечебные корпуса переоборудуют стадионы и выставочный зал в трех районах Уханя.

Также для лечения больных коронавирусом были переданы гражданским врачам военный госпиталь Хуошеншань и госпиталь Лейшеншань – его строительство завершится на этой неделе.

Напомним, что по последним данным от коронавируса умерло 426 человек и заразилось им еще 19 тысяч.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 04.02.20

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