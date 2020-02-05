Последние данные: от коронавируса погибло почти 500 человек, почти 25 тысяч заражены

Почти полтысячи человек погибли от нового китайского коронавируса. Как сообщают медицинские сводки, за минувшие сутки количество жертв выросло со 427 до 492 человек. Точное количество заразившихся на данный момент составляет 24500 человек. Большая их часть сосредоточен в Китае, но есть данные о заразившихся в ещё 25 странах мира, в том числе два случая в России.

Накануне самолётом ВКС России из Китая были вывезены почти две сотни россиян, белоруссов и киргизов, которые связались с дипмиссией и выразили желание вернуться домой. Им предстоит двухнедельный карантин в Сибири. В Тюмени на базе отдаленого пансионата для них создана специальная изолированная зона.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 05.02.20

Красное мясо может увеличить риск смерти – новое исследование. / Ученые обнаружили пользу от усилителей вкуса. / Бокал вина за ужином может быть опасен для здоровья россиян. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»