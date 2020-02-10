Завтра погибших будет больше тысячи – летальность от нового коронавируса снова выросла

Уже завтра, 11 февраля, количество умерших от коронавируса превысит тысячу. Об этом говорит статистика по летальности последних дней.

Так, по поданным ВОЗ, в воскресенье на материковом Китае умерло еще 97 человек , в результате чего общее число погибших в мире достигло по меньшей мере 910. Число подтвержденных случаев возросло как минимум до 40 тысяч 171 человека в Китае, а общее число инфицированных во всем мире в настоящее время составляет 40 710.

Также следует отметить, что количество людей, убитых новым коронавирусом во всем мире, в настоящее время превысило общее число погибших в результате вспышки атипичной пневмонии в 2003 году – ее показатель летальности составил 774 человека по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что отправит в Китай группу для расследования вспышки смертельного вируса.

В России по отчету Роспотребнадзора по-прежнему зарегистрированы два случая заболевания коронавирусом. В обоих случаях речь идёт о китайцах. Они изолированы и получают лечения в Тюмени и Забайкалье.

В Тюмени, Екатеринбурге и Приморье действуют карантинные зоны для русских и китайцев, прибывших из КНР. В них людям предстоит жить две недели под надзором врачей. В Челябинске, где тоже должны были открыться карантины, люди устроили многочисленные протесты и власти пока не в состоянии решить данный вопрос.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 10.02.20

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