От китайского коронавируса умерло уже более тысячи человек – последние данные

Летальность от китайского коронавируса вышла за показатель в 1000 человек. Как показывает медицинская статистика, с начала декабря от уханьского штамма погибло уже 1016 человек. Несколько ускоряется и суточный показатель смертности – если в прошлые сутки умерло в больницах 98 человек, то в последнем отчёте фигурируют уже 108 больных.

Кроме того, в понедельник в континентальном Китае было выявлено 2478 новых случаев заболевания коронавирусом, в результате чего общее число инфицированных там достигло 42638. Во всем мире инфицированы уханьским вирусом 43090 человек.

По данным китайских медиков, около 4000 инфицированных пациентов в материковом Китае были вылечены и выписаны из больниц.

Отметим, что в России готовятся к выписке два гражданина КНР, которые были госпитализированы с коронавирусом. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, медики ждут отрицательных анализов пациентов, чтобы выпустить их из изоляции.

Отрицательными являются и все пробы, взятые у вывезенных из Уханя граждан РФ и других государств, помещенных на две недели в карантин на базе отдыха под Тюменью.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 11.02.20

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