В Китае снова побит рекорд суточной смертности от коронавируса

В Китае побит рекорд суточной смертности от нового типа коронавируса, который вчера получил официальное название Covid-19. За понедельник эта болезнь унесла 108 жизней – то есть больше, чем когда либо умирало за сутки от Covid-19 с момента начала вспышки.

По данным на понедельник за 11 февраля на материковом Китае было выявлено еще 1638 случаев заражения вирусом в Хубэй, в результате чего общее число случаев в эпицентре вспышки достигло 33366. Глобальное число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в настоящее время составляет не менее 44138. Подавляющее большинство случаев заболевания приходится на материковый Китай, сообщает CNN.

Напомним, в России по-прежнему выявлено только два случая заболевания новым видом коронавируса, оба пациента – граждане Китая. Они успешно прошли лечение. Так, китайскую студентку 11 февраля выписали из больницы Тюмени – анализы крови показали полное отсутствие вируса.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 12.02.20

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