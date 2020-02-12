Жизнь под колпаком: Китай бросил искусственный интеллект на борьбу с коронавирусом

В Китае выпустили мобильное приложение для оценки жителями страны риска заражения коронавирусом. Приложение, разработанное несколькими государственными ведомствами, определяет, находился ли пользователь в течение последних 14 дней, в близком контакте с зараженным смертельно опасным вирусом, и есть ли у него симптомы коронавирусной инфекции. Если программа занесла человека в группу риска, то он получит от приложения рекомендацию не выходить из дома и дистанционно сообщить врачам поликлиники о контактах с зараженным коронавирусом. При этом приложением нельзя будет воспользоваться иностранцам, сообщает BBC.

Мобильное приложение сочтет близким контактом нахождение без средств защиты с инфицированным в одном помещении, несмотря на то, что у заболевшего нет никаких симптомов инфекции. Речь идет о коллегах по работе, соседях по дому, членах семьи, врачах, к которым обращался пользователи, и другими близкими людьми, с которым человек видится ежедневно. Приложение также учитывает нахождение пользователя с заразившимся в одном транспортном средстве, будь то самолет, поезд, метро, автобус или такси. В частности, в самолете в зону риска попадают все, кто находился в трех рядах от инфицированного, и весь экипаж. Что касается поезда, в группу высокого риска войдут все пассажиры, находившиеся с инфицированным в одном вагоне.

Стоит отметить, что Китай является мировым лидером в разработках технологий распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта. Использование новейших технологий в новом мобильном приложении говорит о масштабах наблюдения за жителями Китая со стороны властных структур. В то же время данное приложение – наглядный пример использования полученных с помощью слежки данных во благо общества, т.е. для борьбы с опасным вирусом, пишет издание.

Ранее власти КНР сообщали, что в стране создается крупнейшая в мире сеть камер наблюдения. А местная полиция давно использует систему распознавания лиц для задержания подозреваемых в совершении преступлений. При этом власти постоянно напоминают гражданам о невозможности скрыться от правоохранителей при наличии в стране таких передовых технологий. «Для жителей Китая это действительно полезное приложение, а для властей – эффективный инструмент», который показывает, как можно использовать собранную информацию для пользы общества, прокомментировала новшество юрист из гонконгского офиса международной юридической компании DLA Piper Каролин Бигг.

Согласно последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, новым коронавирусом в Китае заразились 44653 человек, скончались 1113 пациентов. Инфекция выявлена в 24 странах, где общее число инфицированных составляет около 450 человек.

В России по-прежнему зарегистрировано только два случая заболевания новым видом коронавируса, оба пациента – граждане Китая. Они уже выписаны из больниц в Тюмени и Чите.

Ранее один из ведущих китайских эпидемиологов Чжун Наньшань, который идентифицировавший возбудитель атипичной пневмонии в 2002 году, заявил, что пик эпидемии китайского коронавируса еще не пройден. По его прогнозу, ситуация с распространением инфекции будет только ухудшаться, передает AP.

Пекин, Ольга Панфилова

Пекин. Другие новости 12.02.20

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