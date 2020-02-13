Китай отчитался от очередном резком подъёме заболеваемости и смертности от коронавируса. Так, за среду количество летальных исходов выросло вдвое – их стало 242. Ещё во вторник из было чуть более ста. Число новых инфекцированных за сутки возросло более чем на 14 000 человек.
Таким образом, в общих цифрах статистика выглядит так: более 1300 человек с начала декабря прошлого года погибли, заразились более 60000 человек по всему миру. Подавляющее большинство случаев зафиксированы на материковом Китае.
Официальный Пекин разъясняет: скачок в цифрах отчасти сводится к более широкому определению того, что представляет собой подтвержденный случай, и включает людей, у которых диагностированы симптомы, а не положительный результат. Так больным становится проще получить лечение.
Всемирная организация здравоохранения считает ситуацию с расширением определения того, что представляет собой подтвержденный случай коронавируса и ростом статистики заболеваемости и смертности нормальным.
«Во время вспышки нормально адаптировать определение случая, – сказала Сильви Бриан, директор Департамента ВОЗ по управлению инфекционными опасностями, которого цитирует CNN. – Когда ситуация развивается, вы меняете свое определение просто для того, чтобы убедиться, что вы можете точно контролировать заболевание и иметь полную информацию и данные о происходящем».
Пекин, Елена Васильева
Пекин. Другие новости 13.02.20
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