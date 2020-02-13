Китай представил новые цифры по коронавирусу: смертность подскочила сразу в два раза Резко выросли и цифры заболеваемости

Китай отчитался от очередном резком подъёме заболеваемости и смертности от коронавируса. Так, за среду количество летальных исходов выросло вдвое – их стало 242. Ещё во вторник из было чуть более ста. Число новых инфекцированных за сутки возросло более чем на 14 000 человек.

Таким образом, в общих цифрах статистика выглядит так: более 1300 человек с начала декабря прошлого года погибли, заразились более 60000 человек по всему миру. Подавляющее большинство случаев зафиксированы на материковом Китае.

Официальный Пекин разъясняет: скачок в цифрах отчасти сводится к более широкому определению того, что представляет собой подтвержденный случай, и включает людей, у которых диагностированы симптомы, а не положительный результат. Так больным становится проще получить лечение.

Всемирная организация здравоохранения считает ситуацию с расширением определения того, что представляет собой подтвержденный случай коронавируса и ростом статистики заболеваемости и смертности нормальным.

«Во время вспышки нормально адаптировать определение случая, – сказала Сильви Бриан, директор Департамента ВОЗ по управлению инфекционными опасностями, которого цитирует CNN. – Когда ситуация развивается, вы меняете свое определение просто для того, чтобы убедиться, что вы можете точно контролировать заболевание и иметь полную информацию и данные о происходящем».

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 13.02.20

Ученые обнаружили белок для эффективной противовирусной защиты. / Робота-супермикрохирурга успешно испытали на 20 женщинах. / Глобальное потепление грозит повышенной смертностью. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»