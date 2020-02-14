Лучше не становится: заболеваемость и смертность от коронавируса продолжает рост

Ситуация с заболеваемостью и смертности от коронавируса лучше пока не становится. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 65 тысяча случаев заболевания, то есть почти на пять тысяч больше, чем в прошлые сутки. Число погибших от коронавируса в настоящее время возросло до 1483 человек – прирост составил более, чем 110 человек за сутки. Порядка полутора тысяч человек в больницах Уханя находятся в критическом состоянии и, вероятно, позитива статистике тоже не добавят.

Самое большое количество смертей и случаев заболевания коронавирусом по-прежнему зарегистрированы на территории материкового Китая. За его пределами болезнь проявила себя в 25 странах и территориях, там выявлены 570 случаев коронавируса. Есть и три летальных исхода – первые два случились в Гонконге и на Филиппинах, там умерли два мужчины. Вчера стало известно о смерти 80-летней женщины в Японии, сообщает CNN.

Отметим, что число инфекций растет как на материковом Китае, где власти изменили накануне методику расчета и стали учитывать всех, кто обращается в медучреждении даже с симптомами вируса, но и за его пределами. К примеру, в Сингапуре, и Гонконге в настоящее время зарегистрировано более 50 случаев нового коронавируса, причем первый в четверг объявил, что он диагностировал восемь новых случаев.

В России официально заболевших коронавирусом нет.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 14.02.20

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