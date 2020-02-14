Плазма крови помогает лечить коронавирус – китайские медики Но метод работает не на всех

Китайские медики отчитались – спустя почти полтора месяца экспериментов им удалось найти эффективный механизм борьбы с коронавирусом. Как рассказал на пресс-конференции глава больницы в Ухане Чжан Динюй, в лечении очень помогает переливание плазмы крови переболевших вновь поступившим. Антитела, содержащиеся в ней, помогают справиться с болезнью.

Но, очевидно, данный метод не является на 100 процентов эффективным, так как, по отчетам китайского Минздрава, в больницах материкового Китая сейчас находится порядка полутора тысяч пациентов в критическом состоянии. Суточная смертность от Covid-19 также не снижает темпов – за четверг болезнь унесла более 110 жизней.

Общий показатель детальности вышел за пределы 1400 человек. Вирус диагностирован более, чем у 64 тысяч человек в КНР и по всему миру.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 14.02.20

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