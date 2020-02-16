Зарегистрирована четвертая смерть от коронавируса вне материкового Китая

На Тайване зарегистрирована первая смерть от коронавируса COVID-2019. Как сообщается, умер 60-летний мужчина. До этого он не был в Ухане, не контактировал с теми, кто посещал материковый Китай или бывал в регионах с наиболее высоким уровнем эпидемической опасности​​​, сообщают РИА «Новости».

На сегодняшний день, смерти от коронавируса все материкового Китая зарегистрированы в Гонконге, Филиппинах и во Франции.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 16.02.20

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