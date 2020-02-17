Мировая статистика по заболеваемости и смертности от коронавируса снова выросла

Национальная комиссия дравоохранения Китая (NHC) озвучила воскресную статистику по заболеваемости коронавирусом. Исходя из нее, за истекшие сутки от болезни погибло ещё 105 человек. Также за 16 февраля было выявлено 1933 новых случая заражения уханьским штаммом в провинции Хубэй. Всего же на материковом Китае за сутки выявлено 2048 случаев заболевания.

Власти заявили, что 10 844 пациента выздоровели и выписаны из больницы, сообщает CNN.

Что касается общей статистики, то по данным на 17 февраля во всем мире зарегистрировано более 71 319 случаев заражения вирусом , из которых 70 548 – в материковом Китае. Число погибших в мире в настоящее время составляет 1775 человек, причем подавляющее большинство из них – в материковом Китае. За пределами материкового Китая было зарегистрировано пять смертей: один в Гонконге, один на Тайване, один в Японии, один на Филиппинах и один во Франции.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 16.02.20

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