Карантин ужесточен: 60 миллионам человек в Хубэе запретили покидать дома, движение транспорта закрыто

Власти Китая ужесточили карантин для жителей провинции Хубэй, эпицентра заражения новым коронавирусом Covid-19. Отныне 60 миллионам человек запрещено выходить из дома. Согласно новым правилам, покидать дом раз в три дня – исключительно для покупки еды, лекарств и предметов гигиены – разрешено лишь одному члену семью. При этом каждого выходящего человека будут регистрировать и контролировать его возвращение домой. В многоквартирных жилых домах открыт всего один охраняемый выход.

Кроме того, на улицах полностью закрыто движение для пешеходов и любого транспорта, за исключением автомобилей полиции и экстренных служб.

Гражданам также запретили собираться компаниями, чтобы поиграть в карты или в маджонг. За нарушение запрета грозит арест на срок до 10 суток или штраф.

В городах Хубэя остаются открытыми лишь медучреждения, продовольственные магазины, аптеки и гостиницы. Остановлена работа значительного числа предприятий.

За минувшие сутки в провинции Хубэй зафиксировано 1933 новых случая заражения коронавирусом и 100 летальных исходов. В столице Хубэя Ухани за сутки скончались 76 заболевших. Всего на материковом Китае за 16 февраля выявлено 2048 случаев заболевания, 105 человек погибли. Как сообщал «Новый День», по последним данным, во всем мире зарегистрировано более 71 319 случаев заражения вирусом, из которых 70 548 – в материковом Китае. Число погибших в мире вдостигло 1775 человек, причем подавляющее большинство из них – в материковом Китае.

Между тем главный врач больницы «Лэйшэньшань» для лечения зараженных коронавирусом в Ухане Ван Синхуань высказал мнение, что эпидемия пневмонии, вызванной Covid-19, уже достигла пика. По его словам, число новых случаев заражения в КНР постепенно сокращается. Специалист прогнозирует улучшение ситуации в ближайшее время и убежден, что повторного резкого увеличения числа заболевших не случится, передает ТАСС.

Пекин, Ольга Панфилова

Пекин. Другие новости 17.02.20

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