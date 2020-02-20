Коронавирус атакует город-миллионник в Южной Корее, горожан призвали не выходить из домов

В Южной Корее зарегистрирован первый случай смерти от нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщили власти страны. Общее число инфицированных в четверг достигло 104, сообщает информагентство «Йонхап». По его данным, утром и днем 20 февраля в Южной Корее было выявлено 53 новых случая заражения «уханьским» коронавирусом.

Большинство новых случаев инфицирования выявлено в городе Тэгу, расположенном в 30 км юго-восточнее Сеула. Мэр города Квон Ен Чжин назвал ситуацию с коронавирусом в Тэгу серьезной и призвал 2,5 миллиона горожан по возможности воздержаться от выхода на улицу, чтобы остановить распространение коронавируса. Градоначальник рекомендовал горожанам носить медицинские маски даже в кругу семьи.

Мэр уже обратился за срочной помощью к правительству страны и запросил разрешение использовать в качестве временной карантинной зоны для зараженных коронавирусом Национальный институт образования для госслужащих в Тэгу.

Минздрав страны пообещал направить в Тэгу еще 24 врачей и увеличить количество лабораторий по обнаружению коронавируса в городе до 22.

Стоит отметить, что число больных коронавирусом в Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто достигло 49 человек. При этом 28 из них ходили в Церковь Нового Света, также известную как Церковь Иисуса местного религиозного движения «Синчхонджи» – это же религиозное учреждении посещала и 61-летняя местная жительница, заболевшая еще в начале февраля. От нее заразились и остальные адепты церкви. Каким образом женщина подхватила коронавирус, неизвестно. СМИ ранее сообщали, что за рубеж она не ездила и, по предварительной информации, с зараженными не контактировала.

Здание церкви, ставшей центром вспышки коронавируса, продезинфицировали и временно закрыли.

Сеул, Ольга Панфилова

Сеул. Другие новости 20.02.20

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