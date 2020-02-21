Количество больных коронавирусом в Китае падает, а в Южной Корее – растет

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за истекшие сутки. Как сообщает официальный Китай, в провинции Хубэй, которая находится в самом эпицентре вспышки, накануне было выявлено 411 новых случаев – по сравнению с 349 случаями, выявленными в среду, после того, как Китай изменил определение «подтвержденного случая». Общее число инфицированных в мире составляет, на данный момент, более 76100 человек.

Умерло от вируса на сегодняшний день 2244, причем все, кроме 11, погибли в материковом Китае, сообщает СNN.

Тем временем, Южная Корея сообщила о скачке заболеваемости коронавирусом на своей территории – за ночь было выявлено всего 52 дополнительных случая, в результате чего общее число заболевших достигло 156. Многие из них связаны с церковью в городе Тэгу.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 21.02.20

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