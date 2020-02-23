Вспышка коронавируса в мире набирает обороты. ВОЗ призывает подготовиться к негативному сценарию

Число смертей от нового коронавируса продолжает расти – показатель на сегодняшний день составляет 2458 человек, в том числе 17 – за пределами материкового Китая. Увеличивается и общее количество заболевших – их за истекшие сутки стало уже 78 тысяч 500 человек.
Напряжённой продолжает оставаться ситуация в Южной Корее: число случаев заболевания в восточноазиатской стране превысило 430 после того, как за 24 часа было зарегистрировано более 220 новых случаев заражения, сообщает CNN. Более половины всех случаев связаны с одной из религиозных групп на юге страны, люди посещали одну и ту же церковь.
Новая болезнь быстро распространяется и в Италии. На севере страны выявлено уже 62 случая. Потенциально эта цифра может вырасти до 250 человек.
Министерство здравоохранения Ирана подтвердило 28 случаев вируса, в том числе пять смертей. Ливан и Израиль сообщили о первых случаях заражения в своих странах.
Между тем, руководство Всемирной организации здравоохранения заявляет, что «окно для сдерживания вируса» «сужается», и призывает всех подготовиться к передаче вируса в обществе. Таким образом, прогноз по заболеваемости в мире по-прежнему остаётся негативным.
Более того, проверяется информация о том, что коронавирусом можно заболеть дважды. Такой случай зарегистрирован в Китае. Если выяснится, что иммунитет от уханьского штамма не вырабатывается, это усложнит общую ситуацию с заболеваемостью и возможной летальностью.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 22.02.20
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