Китай: за сутки от коронавируса умерло 96 человек

Ещё 96 человек погибли в провинции Хубэй в Китае. Таким образом, в эпицентре вспышки коронавируса смертность составила 2346 человек.

Как сообщает CNN, власти Хубэй подтвердили еще 630 случаев заражения вирусом в субботу, в том числе 32 случая зафиксированы в местной тюрьме.

Общее количество случаев заболевания в эпицентре вспышки составлило, по данным на субботу, 64 тысячи 84.

По данным органов здравоохранения, в Хубэй госпитализировано 40 тысяч 127 пациентов, 1845 из них находятся в критическом состоянии. 15 тысяч 299 пациентов были выписаны после успешно пройденного лечения.

Отчет Хубэй доводит общее количество смертей в материковом Китае, по крайней мере, до 2441. Число погибших в мире составляет по меньшей мере 2458 человек, при этом 17 человек погибло за пределами материкового Китая. Иран сообщил о пяти случаях смерти от коронавируса, в то время как Япония сообщила о трех случаях смерти, а Гонконг, Италия и Южная Корея сообщили о двух случаях смерти. Тайвань, Филиппины и Франция сообщили об одной смерти.

Глобальное число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в настоящее время превышает 78 тысяч 572, причем подавляющее большинство случаев заболевания приходится на материковый Китай, сообщает CNN.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 23.02.20

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