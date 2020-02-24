Коронавирус продолжает активно распространяться за пределами Китая и убивать людей

Количество летальных случаев среди заболевших коронавирусом по всему миру снова выросло. На сегодняшний день этот показатель составил 2465 человек, в том числе 23 случая – за пределами материкового Китая, и из них трое погибли в Италии, где на севере страны зафиксирована довольно крупная вспышка заболеваемости.

За сутки число инфицированных Covid-19 выросло до 78 тысяч 800 человек, сообщает CNN.

Пока не улучшается и ситуация с коронавирусом в Южной Корее. Там количество заболевших уже вышло за 600 человек и около половины всех случаев связаны с одной из религиозных групп на юге страны.

В Италии подтверждены 132 случая инфицирования, в городах, где распространяется болезнь, введен карантин – потенциальные больные изолированы, социальная сфера, включая магазины и школы, не работает. Люди сидят по домам и ждут разрешения ситуации. В Венеции отменён карнавал. Миланская Ла Скала отменила все постановки.

Министерство здравоохранения Ирана подтвердило 43 случая вируса, в том числе восемь смертей. Ливан и Израиль сообщили о своих первых случаях инфицирования, там данные пока уточняются.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 23.02.20

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