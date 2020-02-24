Коронавирус вынудил Джорджо Армани закрыть свои фабрики и офисы в Италии

Модельер Джорджо Армани временно закрыл свои офисы в Милане и также фабрики в пяти областях – Ломбардии, Эмилии-Романье, Венето, Трентино-Альто-Адидже и Пьемонте. Такие меры введены из-за резкого распространения коронавируса COVID-19 в Италии и будут действовать 7 дней, сообщают итальянские СМИ.

Накануне Армани закрыл показ своей коллекции на Миланской неделе моды, чтобы не подвергать гостей риску заражения новым типом коронавируса. Показ прошел в пустом зале и транслировался через интернет и ТВ.

За минувшие сутки число заразившихся COVID-19 в Италии увеличилось до 152 человек. Большинство случаев заражения зарегистрировано в Ломбардии. Состояние 26 больных оценивается как тяжелое. От заболевания на утро 24 февраля скончались три человека – пожилые жители Венето и Ломбардии. Они умерли из-за осложнений на фоне других проблем со здоровьем.

Из-за распространения коронавируса в ряде областей на севере Италии – Венето, Ломбардии и Фриули-Венеция-Джулия – закрыты школы, отменены массовые мероприятия, в том числе футбольные матчи. В самом Милане помимо учебных заведений закрыты кинотеатры, театры, в том числе «Ла Скала», ночные клубы и бары. Для посещения также закрыты кафедральный собор Милана и художественная галерея «Брера».

В 11 городах на севере страны введен карантин – запрещен запрет на въезд и выезд без особых разрешений. Всего в закрытых зонах проживают более 50 тыс. человек. Власти просят жителей не покидать свои дома.

Рим, Наталья Петрова

Рим. Другие новости 24.02.20

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